تعرف على درجات الحرارة اليوم في مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

توقع خبراء هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس اليوم فى مصر، اذ تسجل درجات الحرارة اليوم فى القاهرة الكبري 24 درجة للصغري و 42 درجة للعظمي ، وتشهد طقسا شديد الحرارة نهارا ولطيف ليلاً مع حركة رياح معتدلة تنشط فى بعض الاحيان.



وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ان حالة الطقس محافظة أسوان تشهد أعلى إرتفاع متوقع فى درجة الحرارة اليوم ، وتصل الى 44 درجة للعظمي و 27 للصغري، كأعلى ارتفاع متوقع فى درجات الحرارة اليوم.

حالة الطقس فى الوجه البحري

و تشهد مدن الوجه البحري طقسًا شديد الحرارة نهارا ولطيف ليلا، مع حركة رياح معتدلة تنشط احيانا.

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كما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا مائل للحرارة نهارا و لطيف ليلا، مع رياح معتدلة.

حالة الطقس فى شمال الصعيد

ترتفع درجات الحرارة فى شمال الصعيد وتشهد طقسًا شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا، مع رياح معتدلة.

ومن المقرر أن تشهد منطقة جنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة نهاراً ومعتدل ليلاً ، مع نشاط معتدل لحركة الرياح.

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى

وتصل درجة حرارة محافظة القاهرة الى 24 درجة للصغرى 42 للعظمى، فيما تصل درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 33 درجة للصغرى 22 درجة للعظمى، والسويس 23 للعظمي و23 للصغري.

فيما تصل درجة الحرارة فى محافظة أسوان 27 درجة للصغرى و 44 درجة للعظمى، بينما تصل درجة الحرارة الصغرى فى مدينة كاترين إلى 19 وتبلغ العظمى 32 درجات، وتصل درجات الحرارة في السويس إلى 23 للصغرى و41 للدرجة العظمى.