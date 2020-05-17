درجة الحرارة اليوم في الامارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني الإماراتى للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس اليوم الأحد صحوا إلى غائم جزئياً، مع فرصة لتكون السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار.

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وأشار المركز إلى أن حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 28 تصل إلى 40 كم/س أحياناً، حيث يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:34 والمد الثاني عند الساعة 23:05 و الجزر الأول عند الساعة 38:15 والجزر الثاني عند الساعة 57:04 ، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 44:18 والمد الثاني عند الساعة 25:07 والجزر الاول عند الساعة 11:12 والجزر الثاني عند الساعة 01:29.