جمعية تجار صيدا: نعلن فتح الأسواق التجارية في المدينة خلال اسبوع عيد الفطر

أعلنت ​جمعية تجار صيدا​ وضواحيها، في بيان، انه "نظراً لما يعانيه هذا القطاع من حالة اختناق واحتضار جراء الأزمات المتلاحقة التي تعصف بالوطن، وبعد الإتصالات التي أجراها رئيسها الأستاذ علي الشريف مع عدد من الفاعليات السياسية والاقتصادية وبالتواصل والتنسيق مع الزملاء رؤساء جمعيات التجار في مختلف المناطق اللبنانية من أجل الطلب الى المعنيين السماح بفتح الأسواق التجارية طيلة الأسبوع الذي يسبق ​عيد الفطر​، وبعد تجاوب ​الحكومة اللبنانية​ مع هذا المطلب الذي جاء ثمرة مساعي جمعيات التجار مجتمعة وبناء لقرار وزير الداخلية والبلديات الذي يحدد دوام فتح المؤسسات وشروطه، تعلن جمعية تجار صيدا وضواحها عن فتح المحال والمؤسسات التجارية في اسواق المدينة خلال اسبوع الفطر بدءاً من الاثنين 18 أيار وحتى ليلة العيد من ​الساعة​ التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً .

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