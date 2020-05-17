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قطع طريق في طرابلس احتجاجا على تقنين الكهرباء والجيش أعاد فتحها

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ذكرت معلومات صحافية أن شبانا قطعوا ​شارع سوريا​ في باب التبانة في ​طرابلس​، بمستوعبات النفايات، احتجاجا على التقنين القاسي للكهرباء.

وعلى الفور حضرت وحدات من الجيش إلى المكان، وعملت على تهدئة الشبان وإعادة فتح الطريق.

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