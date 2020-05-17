قطع طريق في طرابلس احتجاجا على تقنين الكهرباء والجيش أعاد فتحها

ذكرت معلومات صحافية أن شبانا قطعوا ​شارع سوريا​ في باب التبانة في ​طرابلس​، بمستوعبات النفايات، احتجاجا على التقنين القاسي للكهرباء.

وعلى الفور حضرت وحدات من الجيش إلى المكان، وعملت على تهدئة الشبان وإعادة فتح الطريق.