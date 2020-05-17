قطع طريق في طرابلس احتجاجا على تقنين الكهرباء والجيش أعاد فتحها

ذكرت معلومات صحافية أن شبانا قطعوا شارع سوريا في باب التبانة في طرابلس، بمستوعبات النفايات، احتجاجا على التقنين القاسي للكهرباء.
وعلى الفور حضرت وحدات من الجيش إلى المكان، وعملت على تهدئة الشبان وإعادة فتح الطريق.
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