قوى الأمن الداخلي: تدابير سير في محلة ميرنا الشالوحي

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الامن الداخلي​، في بيان، أن فريق عمل عائد لشركة ​كهرباء لبنان​ سيقوم بأعمال تصليح عطل طارئ على الشبكة في محلة ميرنا الشالوحي (مقابل حلويات "البابا") على المستديرة الترابية التي تفصل بين المسلكين الشرقي والغربي، وذلك اعتباراً من الساعة 8.00 من تاريخ 18/5/2020 وحتى الانتهاء، مع العلم انه سيتم اخذ مسرب واحد من المسلك الغربي.

وطلبت من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً ل​حركة المرور​.