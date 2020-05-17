وزير الداخلية: هناك جهوزية تامة لاعادة فتح البلد غداً

أكد وزير الداخلية والبلديات ​محمد فهمي​، في حديث تلفزيوني، "وجود مسؤولية مجتمعية بين المواطن و​الدولة​ وبين النقابات والدولة ويجب ان يكون هناك توازنات بين المواطنين والوزارة للمساعدة بالحد من انتشار هذا الوباء المتفشي في ​العالم​، ونحن في ​لبنان​ ومن خلال الاجراءات تخطينا العديد من البلدان المتقدمة، والصحف تحدثت عن هذه الانجازات التي تحققت بلبنان".

ولفت فهمي الى ان "80% من الناس التزمت بالتعبئة العامة ويوجد بعض الافراد لم يلتزموا بهذا الامر، ولكن أليس من الأفضل ان يتحمل المواطن مسؤولية حماية نفسه وصحته ومجتمعه"، لافتاً الى "وجود عدم جدية في التعاطي مع التدابير التي أعلن عنها في وقت سابق"، مشيراً الى انه "استناداً لتوصيات الاطباء و​وزارة الصحة​ فسيسمح بفتح أحواض ​السباحة​ المزودة بمادة الكلور ولكن للاسف لن يسمح بفتح الشواطئ لأنه ملوث والفيروس يعيش بهذا ​التلوث​".