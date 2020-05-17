أكد وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، في حديث تلفزيوني، "وجود مسؤولية مجتمعية بين المواطن والدولة وبين النقابات والدولة ويجب ان يكون هناك توازنات بين المواطنين والوزارة للمساعدة بالحد من انتشار هذا الوباء المتفشي في العالم، ونحن في لبنان ومن خلال الاجراءات تخطينا العديد من البلدان المتقدمة، والصحف تحدثت عن هذه الانجازات التي تحققت بلبنان".
ولفت فهمي الى ان "80% من الناس التزمت بالتعبئة العامة ويوجد بعض الافراد لم يلتزموا بهذا الامر، ولكن أليس من الأفضل ان يتحمل المواطن مسؤولية حماية نفسه وصحته ومجتمعه"، لافتاً الى "وجود عدم جدية في التعاطي مع التدابير التي أعلن عنها في وقت سابق"، مشيراً الى انه "استناداً لتوصيات الاطباء ووزارة الصحة فسيسمح بفتح أحواض السباحة المزودة بمادة الكلور ولكن للاسف لن يسمح بفتح الشواطئ لأنه ملوث والفيروس يعيش بهذا التلوث".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية: هناك جهوزية تامة لاعادة فتح البلد غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.