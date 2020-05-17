أشار الوزير السابق حسن مراد، في تصريح له عبر موقع التواصل الإجتماعي، إلى أن الشعب الذي يعتمد على أرضه لا يجوع فهو يأكل مما يزرع، معلناً أنه لذلك كانت مبادرة توزيع 100 الف شتلة على العائلات الراغبة أن تأكل مما تزرع، والتي تؤمن بأن الغد الأفضل مسيرة لا تتعثر ولا تتأثر بتغير الظروف.
وأضاف: نأكل مما نزرع.. نزرع من أجل اقتصاد الوطن.. نزرع من أجل الصمود.. نزرع من أجل غد أفضل".
كانت هذه تفاصيل خبر حسن مراد يعلن عن توزيع 100 الف شتلة على العائلات في البقاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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