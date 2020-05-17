حسن مراد يعلن عن توزيع 100 الف شتلة على العائلات في البقاع

أشار الوزير السابق ​حسن مراد​، في تصريح له عبر موقع التواصل الإجتماعي، إلى أن الشعب الذي يعتمد على أرضه لا يجوع فهو يأكل مما يزرع، معلناً أنه لذلك كانت مبادرة توزيع 100 الف شتلة على العائلات الراغبة أن تأكل مما تزرع، والتي تؤمن بأن الغد الأفضل مسيرة لا تتعثر ولا تتأثر بتغير الظروف.

وأضاف: ‏نأكل مما نزرع.. ‏نزرع من أجل اقتصاد الوطن.. نزرع من أجل الصمود.. ‏نزرع من أجل غد أفضل".