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أخذ عينات من 84 مخالطا لمصاب في بلدة السعيدة في بعلبك

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ذكرت معلومات صحافية أن فريق ​وزارة الصحة​، أخذ 84 عينة عشوائية لمخالطين لحالة في بلدة السعيدة في بعلبك، لإجراء فحوصات PCR، وذلك بتوجيه من وزير الصحة العامة ​حمد حسن​، وبإشراف طبيب قضاء بعلبك محمد الحاج حسن، رئيس البلدية حيدر الحاج يوسف ومسؤول فريق وزارة الصحة لفحوصات PCR الدكتور محمد عبيد.

وتوقع الحاج حسن "صدور كامل النتائج المخبرية في مستشفى بعلبك الحكومي، يوم الثلاثاء المقبل".

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