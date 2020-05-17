طائرة للميدل إيست أعادت 86 لبنانيا من فرنسا

ذكرت معلومات صحافية أن طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط "​الميدل إيست​" حطت، عند السادسة من مساء اليوم، في ​مطار بيروت الدولي​، آتية من العاصمة الفرنسية باريس، وعلى متنها 86 لبنانيا، أخضعوا جميعا للفحوصات الطبية و الإجراءات المعتمدة عند وصول أي رحلة، من قبل الفريق الطبي التابع ل​وزارة الصحة العامة​ والأجهزة المعنية في المطار، ثم نقلوا جميعا إلى الفنادق المخصصة لهم إلى حين صدور نتائج فحوصاتهم.

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