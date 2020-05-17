رويترز: بنك أبو ظبي يوقف شراء أصول بنك عودة بمصر بسبب ظروف السوق الصعبة

أوقف بنك أبوظبي الأول (FAB.AD) مناقشاتٍ لشراء أصول من بنك عودة اللبناني في مصر، وذلك بسبب ظروف السوق الصعبة، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن مصدرين لها.
وأشارت الوكالة إلى أن بنك أبو ظبي أبلغ بنك عودة بخطوته "قبل بضعة أيام"، فيما لم يتم التعليق على الأمر من الجانبين، سواء بنك أبو ظبي أو بنك عودة.
وبحسب الوكالة، فإن قيمة الصفقة بين الطرفين تبلغ 700 مليون دولار، إلا أن "التوقيت لم يكن مناسباً الآن لاتمامها بسبب الحاجة إلى دعم الاقتصاد الإماراتي في ضوء جائحة الفيروس التاجي كورونا".
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