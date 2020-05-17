بيروت الحكومي: إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات تماثلت للشفاء

أصدر ​مستشفى بيروت الحكومي​ التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس ​الكورونا​ ، لافتاً إلى أنه أجرى 369 فحصا مخبرياً، موضحاً أنه من أصل 219 فحص جاءت 10 نتائج ايجابية، منها اعادة لـ 9 فحوصات تأكدت إصابتها بالفيروس وإصابة واحدة جديدة.

كما استقبل مسحا قامت به ​وزارة الصحة​ لـ 150 من العمال الأجانب المخالطين، أجريت لهم الفحوصات وسجلت من بينهم 17 حالة ايجابية، موضحاً أنه بلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى 27 إصابة.

وأشار إلى أنه تم استقبال 27 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى، بينما تماثلت 4 حالات للشفاء من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص الـ PCR سلبية في المرتين بعد تخلصها من كافة عوارض المرض، وبلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 177 حالة شفاء، مؤكداً أن جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ولا تسجيل لحالات حرجة.