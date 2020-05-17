السلطات الفرنسية: 483 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 483 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 9"، ليرتفع بالتالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 28108 حالة وفاة. وتعتبر هذه الحصيلة، أعلى معدل يومي في شهر.
وفي وقت سابق، كان أطباء فرنسيون هاجموا الرئيس إيمانويل ماكرون، منتقدين أوضاع المستشفيات والمعدات الطبية في البلاد، وطالبوه بالمزيد من الاستثمار في القطاع الصحي، وإعادة التفكير في نظام المستشفيات العامة الذي وجد نفسه عاجزا بسرعة عن علاج عشرات الآلاف من المصابين بفيروس كورونا.
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