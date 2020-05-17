السلطات الفرنسية: 483 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 483 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "كوفيد 9"، ليرتفع بالتالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 28108 حالة وفاة. وتعتبر هذه الحصيلة، أعلى معدل يومي في شهر.

وفي وقت سابق، كان أطباء فرنسيون هاجموا الرئيس ​إيمانويل ماكرون​، منتقدين أوضاع المستشفيات والمعدات الطبية في البلاد، وطالبوه بالمزيد من الاستثمار في ​القطاع الصحي​، وإعادة التفكير في نظام المستشفيات العامة الذي وجد نفسه عاجزا بسرعة عن علاج عشرات الآلاف من المصابين بفيروس كورونا.