الصحة التركية: تسجيل 1368 إصابة بفيروس كورونا مقابل 1610 في اليوم السابق

أعلنت ​وزارة الصحة​ التركية، عن "تسجيل 1368 إصابة ب​فيروس كورونا​ مقابل 1610 في اليوم السابق، ما يعد انخفاضا ملحوظا بعدد ​الإصابات​، فيما تم تسجيل 44 وفاة مقابل41 في اليوم السابق"، مشيرة الى أنه "تم تسجيل 1824 حالة شفاء من مرض "كوفيد-19"، ما يرفع الحصيلة إلى 109 آلاف و962".

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