معهد الصحة الهولندي: 10 حالاة وفاة جديدة بكورونا و125 إصابة

أعلن المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة الهولندي، تسجيل 10 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المتجد "كوفيد 19" وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية.
ولفت المعهد إلى أن "فيروس كورونا تسبب إلى الآن بوفاة 5680 شخصا منذ بداية انتشاره في آذار الماضي"، منوّهةً بأن "معظم الوفيات كانت للفئات العمرية بين 70-89 سنة".
كما أفاد بانخفاض معدلات الإصابات الجديدة ودخول المرضى المصابين بالفيروس إلى المستشفيات، موضحًا أنه "تم تأكيد إصابة 125 شخص بالفيروس خلال الساعات الماضية، مقارنة بـ 198 إصابة يوم الأمس، ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 43995 حالة إصابة".
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