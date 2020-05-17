الهيئة الناظمة للاتصالات: سنتخذ التدابير القانونية بحق "سيرتيل" لتحصيل المبالغ القانونية المستحقة عليها

أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد انه "بعد مرور أسبوعين تقريباً على انتهاء المهلة المحددة لها ورغم المرونة التي أبداها الجانب الحكومي وبعد رفض شركة سيريتل دفع المبالغ القانونية المستحقة عليها والمتعلقة بإعادة التوازن للترخيص الممنوح لها فإن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد وبناء على القانون وعلى التزامها بواجبها بتحصيل الأموال العامة لخزينة ​الدولة​ بكافة الطرق القانونية المشروعة تحمل شركة سيريتل كل التبعات القانونية والتشغيلية نتيجة قرارها الرافض لإعادة حقوق الدولة المستحقة عليها".

هذا وكانت الهيئة أعلنت، في وقت سابق اليوم، أنه "يتم استكمال العمل مع شركة ام تي ان سورية بكل شركائها والانتقال للمرحلة الثانية الخاصة بتحديد آلية تسديد المبالغ المستحقة على الشركة لإعادة التوازن للترخيص الممنوح لها".