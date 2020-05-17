بيلوسي: إقالة ترامب للمفتش العام لوزارة الخارجية قد تكون غير قانونية

أشارت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، إلى أن "إقالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للمفتش العام لوزارة الخارجية ستيف لينيك، قد تكون غير قانونية إذا ثبت أنها اجراء انتقامي".
ولفتت بيلوسي، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "ترامب له حق إقالة أي موظف اتحادي، ولكن حقيقة الأمر هي أنه إذا ظهر أنه انتقام لشيء ما يقوم المفتش العام بالتحقيق فيه، قد يكون ذلك غير قانوني".
وفتح أعضاء ديمقراطيون في البرلمان الأميركي تحقيقًا في قرار ترامب، متهمين الرئيس الأميركي بتصعيد حربه على أي رقابة على إدارته.
وقال ترامب في رسالة وجهها إلى بيلوسي في وقت متأخر من مساء الجمعة، إنه لم يعد يثق في قدرة المفتش العام على أداء مهامه دون أن يذكر سببا لذلك.
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