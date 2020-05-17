الحوثي: يدعو إلى الضغط على التحالف لإدخال المستلزمات الطبية لمواجهة كورونا

دعا رئيس ​اللجنة الثورية العليا​ في ​اليمن​ ​محمد علي الحوثي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الدول الحرة للـ"ضغط على العدوان لفك الحصار وإدخال المستلزمات والفحوصات، بدلا من البحث عن الأعداد ​الإصابات​ ب​فيروس كورونا​"، معتبراً أن "التغلب أولا وأخيراً على أي مرض أو فيروس يبدأ من الشخص نفسه ونسبة التزام ​الإنسان​ بالإجراءات وتطبيقها، وكذلك المجتمع باستشعار الخطر والتعامل بجدية وقد دعونا لذلك ولا زلنا وأكدناه".

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