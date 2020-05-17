بلومبرغ: مجموعة الإمارات تخطط للاستغناء عن نحو 30 ألف وظيفة بسبب كورونا

أفادت بلومبرغ نيوز نقلا عن مصادر مطلعة أن "مجموعة الإمارات تخطط للاستغناء عن نحو 30 ألف وظيفة لتقليص التكاليف في ظل جائحة فيروس كورونا"، مشيرة الى ان "الشركة تدرس تسريع التقاعد المزمع لأسطولها من طائرات إيه380، وتضم مجموعة الإمارات كل من طيران الإمارات ودناتا لخدمات السفر".

هذا وأعلنت طيران الإمارات عن "استئناف الرحلات العادية لـ9 مدن بدءا من 21 ايار، والوجهات هي: لندن هيثرو وفرانكفورت وباريس وميلانو ومدريد وشيكاغو وتورنتو وسيدني وملبورن"، مشيرة الى انها "ستقوم بإجراء فحوصات كورونا سريعة للمسافرين قبل الإقلاع".