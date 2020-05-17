خامنئي: لا مكان للأميركيين في العراق وسوريا وسيتم طردهم منهما

أكد المرشد الأعلى في ​إيران​ ​علي خامنئي، في لقاء افتراضي مع ممثلي طلاب ​الجامعات​ ال​ايران​ية ان "النظام في ​اميركا​ اليوم لم يكن فيه اي جاذبية بل انه بات ممقوتا في جزء مهم من ​العالم​ بسبب اداء ​الادارة الاميركية​، ولا وجود للاميركان في ​العراق​ وسورية وسيتم طردهم من هذين البلدين".

ولفت خامنئي الى انه "لقد ترسخ الشعور بالقوة والعزة في وجود شعبنا رغم محاولات الاعداء للقضاء على الاعتداد بالنفس في ذاتنا، وايران في صراع كبير مع الاستكبار لكن لديها طاقات كبيرة للمواجهة وهذا ما برهنته بجميع المجالات، والتشكيلة الحكومية التي تتحلى بطاقات شابة ومؤمنة علاج لمشاكل البلاد"، مشدداً على انه "لا ينبغي مجاراة الذين يرفضون مبادئ ​الثورة​ ويقومون بتنميق صورة الاعداء فهذا الامر من عمل الطابور الخامس".