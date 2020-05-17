الصحة الإيطالية تسجل 675 إصابة جديدة بفيروس كورونا و145 حالة وفاة

أعلنت ​وزارة الصحة​ الإيطالية تسجيل 675 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "كوفيد 19"خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرتفع بالتالي عدد ​الإصابات​ الإجمالي في عموم البلاد إلى 225 ألفا و 435 مصابًا.

ولفتت الوزراة إلى أنه تم تسجيل 145 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا الوباء إلى 31 ألفا و 908 حالة وفاة.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي ​جوزيبي كونتي​، أكد في وقت سابق، إعادة فتح المطاعم والمحال، المغلقة على خلفية تفشي فيروس كورونا، الاثنين المقبل، معلنًا كذلك مواعيد فتح المراكز الرياضية ودور السينما.

وأفاد كونتي بإعادة فتح صالات الألعاب الرياضية، وحمامات السباحة، والمراكز الرياضية في 26 حزيران فيما يعاد افتتاح المسارح ودور السينما في 15 من الشهر المقبل.