الصحة الكندية: تسجيل 1211 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ الكندية عن "تسجيل 1211 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 76 ألفا و 204 مصاباً"، مشيرة الى "تسجيل 107 ​وفيات​ جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5702".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، وباءً عالمياً، في يوم ‏‏11 آذار نسبة لانتشاره السريع، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، و‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة، بينما لا يزال العلماء يسعون للوصول إلى علاج أو لقاح واقٍ لإيقاف الانتشار.