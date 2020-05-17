شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد بدراوى يطالب بإتاحة أراضى زراعية للفلاح بأقساط طويلة الأجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد بدراوى، عضو مجلس النواب بلجنة الشئون الاقتصادية، أنه من الضرورى المساندة الزراعية للفلاح خلال الفترة القادمة لزيادة الإنتاج الزراعى ، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر فى أسعار الأسمدة والكيماوى لتمكن الفلاح من الإنتاج، إضافة إلى ضرورة تكثيف الإرشاد الزراعى .

وشدد على ضرورة الانتهاء من مشروع المليون ونصف فدان، وإتاحة أراضى زراعية جديدة بأسعار أقل وبأقساط بعيدة للاستثمار فى الإنتاج الزراعى، حتى يكون هناك فرصة لاستعاضة العملة الصعبة من خلال زيادة التصدير الزراعى .

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن اللافت خلال الفترة الماضية زيادة الصادرات الزراعية وهو ما يستلزم ضرورة الاعتماد على ذلك فى استغلالها ليعوض عن خسائر السياحة والتى كانت تمثل نصيب كبير من إيرادات الموازنة .

كان قد تم إعلان إن إجمالي صادرات مصر من الموالح زاد مليون و350 ألف طن منذ بداية العام الحالي وحتى الآن ، بعد وجود طلبات متزايدة من كل دول العالم على المنتجات الزراعية المصرية، نظرا لجودتها العالية وتوافر كافة الاشتراطات والمواصفات الفنية للدول المستوردة.