داعية موالى لأردوغان يهدد النشاطات المعارضات للنظام بالاغتصاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر أحد مشايخ الدين الموالين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائمة بأسماء ناشطات معارضات للنظام التركي، وهددهن بالاغتصاب، وذكر موقع تركيا الآن أن قدير جوز أوغلو، الذي أصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائمة اغتصاب النساء المعارضات في تركيا من الناشطات والسياسيات والصحفيات، هو رئيس لجمعية أحد المساجد في محافظة قوجة إيلي التركية.
وأشار الموقع إلى أن جوز أوغلو كان قد هدد معارضات وحقوقيات تركيا، أبرزهن جانان كافتانجي أوغلو، وفايزة ألتون، وبيرنا لاتشين، ونيفجين مينجو، بالاغتصاب، عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وأنه من أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، ويشغل منصب رئيس جمعية الحماية والإصلاح والتعايش التابعة لمسجد «Hayırsevenler» في محافظة قوجة إيلي التركية.
وعلقت المحامية فايزة ألتون، إحدى النساء التي هددها جوز أوغلو، على حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي، مستنكرة أن يشغل هذه الرجل الذي يمتلك تلك العقلية رئاسة إحدى الجمعيات التابعة لأحد الجوامع.
فيما وجه أحد أنصار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، تهديدا للمعارضة التركية من خلال رسالة مصورة، حيث توعدوهم بالقتل مع أسرهم حال إصرارهم على المطالبة بإعدام أردوغان، وواصلوا تهديدهم للمعارضة التركية قائلا: "إذا نزف ظفر لأردوغان فكيف ستحمون أطفالكم وزوجاتكم منا؟ هل لديكم علم بما سيحل على رؤوسكم؟".
وتوعد الرجل التركى الذى يناصر أردوغان، المعارضة التركية بأنه إذا حدث إنقلاب على أردوغان أو إعدامه. فإن هناك قائمة جاهزة بأسماء المعارضة ملمحا لتصفيتهم واحد تلو الأخر.
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