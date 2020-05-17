شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة للبرلمان.. وغدا أخذ موافقة نهائية على مشروعات قوانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس التى انعقدت اليوم الأحد، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى المقدم من الحكومة، والموافقة عليه فى مجموعه، وإحالته لمجلس الدولة لمراجعته.

ودعا "عبد العال"، أعضاء مجلس النواب للالتزام بالحضور فى جلسة الغد، لأخذ الرأى النهائى على عدد من مشروعات القوانين نداء بالاسم حرصًا على تطبيق التباعد الاجتماعى فى ظل مواجهة فيروس كورونا.

وقال رئيس البرلمان: "غدًا جلسة مهمة فيها موافقات نهائيا على عدد من المشروعات بقوانين تحتاج لأغلبية الثلثين، وطبقًا للآلية التى تم إتباعها حرصا على التباعد خلال الجلسة، فيتم أخذ الموافقة النهائية عليها نداء بالاسم، بحضور نواب المحافظات الأكثر بعدا عن العاصمة ثم المحافظات المجاورة والقريبة من العاصمة، ثم الجيزة والقاهرة".

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وأشار رئيس مجلس النواب إلى قانون البنك المركزى من القوانين المهمة جدا، وبذل فيه مجهود كبير من جانب اللجنة الاقتصادية ومجموعة المستشارين القانونين بالنك المركزى، قائلا: "البنك المركزى فيه مجموعة مستشارين قانونيين منتقاة، كان لهم دور كبيبر جدا فى إخراج هذا القانون مع اللجنة".

وأوضح أن مشروع القانون سيحال لمجلس الدولة، وسيتم نظر ملاحظات مجلس الدولة، قائلا: "سننتظر وجهة نظر مجموعة المستشارين فى قسم التشريع بمجلس الدولة، وهم فى الحقيقة كان لهم دور كببير جدا فى إخراج مجموعة من مشروعات قوانين مهمة انتهوا منها فى وقت قياسى، فكل الشكر لمجموعة المستشارين فى قسم التشريع وأوجه الشكر والتقدير على المجهود والتعاون مع مجلس النواب".