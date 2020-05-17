شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب: مواد تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بتعديلات البنك المركزى ممتازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالمواد الخاصة بتسوية أوضاع البنوك المتعثرة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وتضمنها أحكام ممتازة، وتعالج أوضاع سبق وحدثت، منوها لما شهده البنك المركزى قديما.

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، حديثة للأعضاء : "أتذكرون الكارثة التى حدثت للبنك المركزى، ربما البعض لم يكن مولودًا".

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وتعقيبًا على تساؤلات النواب حول وضع أموال المودعين حال تعثر أيا من البنوك، أكد نائب محافظ البنك المركزى جمال نجم، أكد أن أموالهم محفوظة، ومصر هى الدولة الوحيدة التى ليس بها مودع خسر قرشًا من أمواله، وعلق الدكتور على عبد العال قائلًا: "فى دول بتعمل عكس كدة على فكرة، فسأله أحد النواب عنها"، ليعلق: "لا أذكر دول".

ويهدف مشروع القانون إلى مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى، تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.