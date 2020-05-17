شكرا لقرائتكم خبر عن وصول رحلة استثنائية إلى برج العرب وعلى متنها 298 مصريًا من العالقين بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت مطار برج العرب الدولي اليوم الأحد، رحلة استثنائية سيرتها شركة مصر للطيران لعودة المصريين العالقين بالسعودية، وعلى متنها 298 ‪ مصريا من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن المنتظر وصول رحلتين خلال الساعات القادمة .

وقالت مصادر بالطيران المدني، إن رحلة شركة مصر للطيران وصلت مطار برج العرب الدولي قادمة من جدة وعلي متنها 298 مصريا كانوا عالقين هناك وتم إنهاء إجراءات وصولهم وقام أطباء الحجر الصحي بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول ، وتم نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 14 يوما للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .

Advertisements

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .