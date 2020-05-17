شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام: دراما الأسبوع الثالث فى رمضان خلت من مشاهد الحض على الكراهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت لجنة رصد الشاشات بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 127 ملاحظة على 25 مسلسلا خلال عرضها في الأسبوع الثالث لشهر رمضان المبارك، وتراوحت الملاحظات بين ألفاظ سوقية وتهكم وسخرية ومشاهد العنف والتدخين، وبحسب التقرير فقد احتلت مشاهد التدخين صدارة المخالفات بـ40 ملاحظة تليها الألفاظ السوقية 35 ملاحظة ثم مشاهد شرب الخمر 14 ملاحظة وتشويه المرأة 12 ملاحظة والعنف 6 مشاهد.

وقال التقرير، إنه قد خلت المسلسلات في الأسبوع الثالث من أى مشاهد للحض على الكراهية أو السب والقذف فضلا عن انخفاض كبير في المشاهد التي تضمنت ألفاظا نابية ومتدنية وتعاطي المخدرات والايحاءات الجنسية مقارنة بالاسبوعين الاول والثاني.

وكانت لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أصدرت من قبل ، تقريرها الثاني بخصوص الملاحظات والمخالفات المنسوبة للأعمال المعروضة في الأسبوع الثاني لشهر رمضان، وتبين من الرصد وجود 147 ملاحظة ل25 مسلسلا شملت 4 مخالفات.

وشملت الملاحظات ألفاظا متدنية ومشاهد عنف غير مبرر ومشاهد للتدخين وشرب خمر وإيحاءات جنسية ومشاهد تتضمن إهانة للمرأة والتحريض على استخدام العنف ضدها.

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وبحسب التقرير فقد احتلت الألفاظ السوقية والمتدنية والمبتذلة أعلى معايير المخالفات بوقع 76 ملاحظة، ثم يليها مشاهد التدخين بواقع 28 ملاحظة، ثم مشاهد شرب الخمر 15 ملاحظة، وتساوت مشاهد العنف مع مشاهد المخدرات ب8 ملاحظات لكل منهما، واحتلت مخالفات كود الطفل ب5 مشاهد، وتشويه صورة المرأة 3 مشاهد، ومشهد للتهكم والسخرية.

ونوه التقرير إلى أن المسلسلات خلت في الأسبوع الثاني من أى مشاهد تخالف معايير "تمجيد الجريمة، ومراعاة الهوية المصرية والعربية، والحض على الكراهية، والسب والقذف"، مشيرا الى الانخفاض الكبير في حجم المشاهد التي اشتملت الفاظا متدنيا وإيحاءات وتدخين، مقارنة الاسبوع الأول الذي تم رصد 219 ملاحظه خلاله كما انخفض معيار الألفاظ السوقية من 90 ملاحظة في الاسبوع الاول الى 76 ملاحظة في الأسبوع الثاني، والتدخين من 57 ملاحظة فى الأسبوع الأول إلى 28 ملاحظة في الأسبوع الثاني.

وذكر المجلس أن 6 مسلسلات خلت من أى ملاحظات وهي "سكر زيادة وفلانتينو والاختيار وحب عمري والقمر آخر الدنيا وليالينا 80" وكانت في الاسبوع الاول 4 مسلسلات فقط.



