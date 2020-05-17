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عبد العال يكلف ببحث مشكلة تكليف الأطباء والوصول إلى حل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بعقد اجتماع يحضره وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ونقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى لبحث مشكلة تكليف الأطباء. وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أنه لابد من الوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف، ويحقق مصلحة الأطباء والمصلحة العامة، لافتا إلى أننا نعيش فى وقت يتم فيه اختطاف الأطباء، ولابد من حل المشكلة ورئيس لجنة الصحة يجمع بين كونه نائب وطبيب واستاذ اكاديمى.

 

يذكر أن أطباء تكليف مارس 2020، البالغ عددهم حوالى 7000 طبيب، امتناعهم التام عن التسجيل بالنظام الجديد الموضوع حديثا من وزارة الصحة، لما فيه من عيوب تهدد مستقبلهم المهني، خاصة بعدما أثبت النظام فشله عند تطبيقه على 800 طبيب.

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