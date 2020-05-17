شكرا لقرائتكم خبر عن سياحة البرلمان ترحب بتكليف الرئاسة بمنح مليارى جنيه للطيران لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اعتبرت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو صدقى تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية التى قال فيها بإنه سيتم منح الشركة القابضة لمصر للطيران 2 مليار جنيه "قرض مساند" وتتحمل الخزانة العامة للدولة أعباءه لحين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تُعادل 80% من حجم التشغيل عام 2019، يسهم فى مساعدة القطاع بعد الخسائر التى لحقت به جراء أزمة كورونا، وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة قطاع الطيران المدني في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد التي تسببت في توقف حركة الطيران عالميًا.

ووجه " صدقى "، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، كل التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه ومساندته لقطاعي السياحة والطيران المدنى، باعتبارهما من أكبر القطاعات بالدولة التى تأثرت سلبيا بسبب فيروس كورونا، خاصة بعد توقف حركة الطيران عالميًا نتيجة فيروس كورونا، مما أثر بشكل كبير على الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها، حيث توقفت الإيرادات تمامًا، مع استمرار تحملها للمصروفات الثابتة من أجور العاملين وغيرها.

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تجدر الإشارة، إلى أن الدكتور محمد معيط، كان قد أكد أن هذا "القرض المساند " لقطاع الطيران المدنى يأتي ضمن حزمة الإجراءات الداعمة للقطاعات الاقتصادية والخدمية والإنتاجية المتضررة من جائحة " كورونا " التي اتخذتها الحكومة تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، لتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج للاحتفاظ بالعمالة، وتوفير متطلبات السوق المحلية، واستدامة تقديم الخدمات العامة للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، ولتخفيف حدة الأزمة القاسية على أداء الاقتصاد القومي، على النحو الذي يُسهم في الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات للإصلاح الاقتصادي، بما فيها ضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.

وأشار معيط إلى أن هناك عدة تيسيرات مساندة للقطاعات المتضررة صدر بشأنها القانون رقم 24 لسنة 2020 ، الذي يتم العمل به منذ نهاية مارس الماضي، متضمنًا القواعد المالية التي يتطلبها التعامل مع تداعيات جائحة " كورونا "