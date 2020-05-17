عزل سموحة يستقبل 27 إصابة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أعلن مستشفى العزل، المقام داخل المدينة الجامعية بمنطقة سموحة شرقي الإسكندرية، اليوم الأحد، عن استقبال 27 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال مدير مستشفى العزل بسموحة، الدكتور أحمد إبراهيم، إن الحالات الجديدة التي وصلت المستشفى اليوم محولة من مستشفى الحميات ومستشفى صدر دمنهور.

وأضاف إبراهيم، في تصريح، أن إجمالي عدد حالات مصابي كورونا بعزل سموحة حاليا بلغ 215 حالة، مشيرًا إلى أن جميع المصابين حالتهم مستقرة ويتماثلون للشفاء.

Advertisements

وأوضح مدير مستشفى العزل بسموحة أنه جرى خروج حالتين، اليوم، بعد تعافيهم من فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافيين إلى 21 حالة حتى الآن.

ويعد مستشفى عزل المدينة الجامعية بسموحة ثالث مستشفى لعزل مصابي فيروس كورونا بالإسكندرية، إلى جانب مستشفيي العجمي النموذجي، والمدينة الشبابية بأبي قير.

وخصصت وزارة الصحة المدينة الجامعية بسموحة كمستشفى عزل للحالات المستقرة التي لم يظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا ولا تحتاج لأسرة الرعاية المركزة.​