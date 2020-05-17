محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
سجلت إيطاليا، اليوم الأحد، أدنى ارتفاع للإصابات بفيروس كورونا منذ 4 مارس بـ675 حالة، مع رصد تراجع جديد للوفيات التي بلغت خلال الساعات الـ24 الماضية 145 حالة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".
وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، في إحصائية جديدة نشرتها الأحد، إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 145 حالة جديدة، وبلغ 31908.
ويعتبر هذا الرقم أدنى ارتفاع يومي للوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد منذ 9 مارس، ويشير إلى تراجع ملموس ومستمر لهذا المعدل، الذي بلغ في الإحصائية المنشورة يوم 13 مايو 195 حالة، وفي 14 مايو 262، وفي 15 مايو 242، وفي 16 مايو 153.
وذكرت هيئة الدفاع المدني أن حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 675 ليصل العدد الإجمالي إلى 224760.
ويعتبر ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا اليوم هو الأدنى منذ يوم 4 مارس، ويأتي في إطار انخفاض مستمر لهذا المعدل، الذي بلغ 888 حالة في إحصائية 13 مايو، و992 في 14 مايو، و789 في 15 مايو، و875 في 16 مايو.
كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا تسجل أدني حصيلة إصابات يومية منذ مارس بإجمالي تخطى ٢٢٤ ألفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.