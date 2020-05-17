خروج 18 متعافيًا من كورونا من عزل سرس الليان بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:

أعلن الفريق الطبي المعالج لمرضى كورونا بعزل سرس الليان (يونسكو) عن خروج 18 متعافيًا جديدًا من فيروس كورونا، اليوم الأحد، من مستشفى العزل بسرس الليان، بعد التأكد من سلبية نتائج تحاليلهم.

قال مدير الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية إن المتعافين يخرجون من مستشفى العزل إلى منازلهم ويجرى عزلهم منزليًا 14 يومًا، ثم بعد ذلك يقومون بالتعامل تدريجيًا مع الأشخاص من أقاربهم وأصدقائهم، ثم يعودون إلى حياتهم الطبيعية من جديد.​