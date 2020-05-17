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فصل مدير مستشفى في الجزائر بعد وفاة طبيبة حامل بكورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أنهى وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد، مهام مدير مستشفى رأس الوادي بولاية برج بوعريريج، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وجاء القرار بناء على نتائج التحقيق الخاص بحيثيات وفاة الطبيبة وفاء بوديسة (والتي كانت حاملا في الشهر الثامن)، بعد إصابتها بفيروس أثناء عملها في المستشفى.

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وكانت وفاء تقدمت بطلب عطلة مدفوعة الأجر، غير أن مدير المستشفى رفض الطلب، مما تسبب في إنهاء مهامه.

وكان خبر وفاة الطبيبة تصدر وسائل التواصل الاجتماعي في الجزائر، مع انتقاد العاملين في القطاع الصحي لاستثنائهم من قرار إعطاء أصحاب الأمراض المزمنة والحوامل عطلة إلزامية، الذي يسري على مختلف القطاعات الأخرى.

يشار إلى أن الجزائر سجلت 6821 إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينهم 542 حالة وفاة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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