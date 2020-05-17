ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بعزل المنيا إلى 188 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

تماثل 5 مُصابين جدد للشفاء من فيروس كورونا المستجد، داخل مستشفى ملوي العام، الذي جرى تخصيصه لاستقبال المُصابين بالفيروس، وتقرر خروجهم بعد تحول عيناتهم من إيجابية إلى سلبية.

قالت مصادر صحية، اليوم الأحد، إن إجمالي عدد المتعافين داخل المستشفى منذ افتتاحه يوم 4 من أبريل الماضي، وصل إلى 188 حالة.

وبحسب تصريحات وكيل وزارة الصحة الدكتور أسامة بلبل، فإن المستشفى جرى تجهيزه لاستقبال وعلاج حالات فيروس كورونا، ضمن خطة الوزارة لتشغيل عدد من المستشفيات على مستوى الجمهورية، وتبلغ سعته 134 سريرًا منها 109 أسرة داخلية و25 سرير عناية مركزة.

وأوضح وكيل الصحة أن المستشفى اُفتتح الجمعة الموافق 4 أبريل، في حضور المحفظ اللواء أسامة القاضي.