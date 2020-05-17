ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بأسوان إلى 270 شخصًا

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

ارتفع إلى 270 عدد المتعافين من كورونا في محافظة أسوان، خرجوا جميعًا من مستشفى العزل بالصداقة ومن المدينة الشبابية بأسوان.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بأسوان، إن 13 حالة جديدة خرجت بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد، وتحول حالاتهم من إيجابية إلى سلبية، منهم 5 حالات من مستشفى العزل بمنطقة الصداقة بمدينة أسوان، و8 حالات من المدينة الشبابية.

وبذلك يرتفع عدد الحالات التي تعافيت من كورونا وخرجت من مستشفى العزل بأسوان إلى 153 حالة، بالإضافة إلى 117 حالة خرجت من المدينة الشبابية.