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انخفاض حاد في حصيلة الوفيات اليومية جراء كورونا في بريطانيا

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شهدت حصيلة الوفيات الجديدة الناجمة عن فيروس المستجد في بريطانيا خلال الساعات الـ24 الماضية انخفاضا بـ2.5 أضعاف مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وصرح وزير الدولة البريطاني لشؤون

الأعمال، ألوك شارما، أثناء مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد، بأن 170 مصابا بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس فارقوا الحياة خلال آخر 24 ساعة (مقابل 468 وفاة أعلن عنها أمس).

وبلغت حصيلة ضحايا الوباء في المملكة المتحدة بذلك 34636 حالة وفاة.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في بريطانيا منذ بداية الجائحة بواقع 3142 حالة جديدة خلال اليوم الأخير (مقابل 3451 إصابة في اليوم السابق) ليصبح 243303 حالات.

 

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