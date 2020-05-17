الخرطوم توصي باستمرار الإغلاق الشامل بسبب كورونا

أوصت الغرفة المشتركة للطوارئ في ولاية الخرطوم، باستمرار حظر التجوال والإغلاق التام حماية لأرواح المواطنين جراء الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وتوقعات زيادة الزحام قبل وأثناء إجازة عيد الفطر المبارك.
الإغلاق وحظر التجول قبل نهاية فترته غدا.
ومن المقرر أن تتخذ اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان، قرارا بخصوص
ونفت لجنة الطوارئ بالخرطوم، في اجتماعها اليوم الأحد، السماح بالسفر بين الولايات خلال الأيام القادمة، ودعت إلى الإسراع في إكمال الدعم العيني والمالي للفئات المتأثرة بالحظر معتأمين الخدمات للمواطنين الموجودين بمنازلهم.
واطمأنت اللجنة على العودة التدريجية للمستشفيات الخاصة للعمل وتمكين المرضى من العلاج للحد من ظاهرة عدم وجود مستشفيات لاستقبال المرضى من غير المصابين بكورونا.
ووصل العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٢٢٨٩ حالة، بينها ٩٧ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٢٢٢ شخصا، علما بأن غالبية المصابين في ولاية الخرطوم.
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