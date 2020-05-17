40151 إصابة بكورونا في باكستان

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 40 ألفا و151 شخصًا، بعد تسجيل 1352 حالة جديدةخلال 24 ساعة الماضية، بحسب ما أفاد به مركز العمليات والقيادة الوطني المعني بمكافحة فيروس كورونا هناك.
وأوردت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أنه تم تسجيل 873 حالة وفاة بسبب الوباء في البلاد، وتعافى نحو 11 ألفا و341 مريضًا.
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