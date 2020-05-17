كرواتيا تفتح حدودها للنمساويين ومواطني الاتحاد الأوروبي للسياحة

تلقت وزارة الخارجية النمساوية إخطارا اليوم الأحد، من الحكومة الكرواتية بالسماح لجميع المصطافين من كل دول الاتحاد الاوروبي بالدخول إلى البلاد وفق ضوابط محدودة.
الأوروبي الذين لديهم أسباب شخصية لا يمكن تأخيرها للسفر إلى كرواتيا أو لأغراض السياحة والتجارة.
وقالت مصادر فى الخارجية النمساوية اليوم الأحد إنه وفقا لإخطار من وزارة الخارجية الكرواتية فإن حدود البلاد مفتوحة أمام مواطني الاتحاد
وأشارت المصادر إلى دخول 49 نمساويا إلى كرواتيا خلال الأيام القليلة الماضية، لافتة الى وجوب تقديم الزائرين الوثائق المطلوبة على الحدودالكرواتية ومنها حجوزات الفنادق لقضاء العطلات او عقود امتلاك عقارات او قوارب فى كرواتيا أو لغرض حضور مناسبات اجتماعية.
ونقلت المصادر عن وزارة الداخلية الكرواتية تأكيدها أنه يتعين على السائحين الالتزام بإجراءات الحماية من وباء كورونا والتى يتم تطبيقها على الحدود موضحة أنه بالإضافة إلى ذلك يجب على المسافرين أيضًا ترك بيانات الاتصال الخاصة بهم عند عبور الحدود.
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