الشرطة السودانية تدفع تعزيزات لجنوب كردفان في أعقاب اشتباكات

أعلنت رئاسة الشرطة السودانية أن تعزيزات أمنية ودعما لوجستيا من قيادة قوات الاحتياطي المركزي، وصلت إلى مدينة كادقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان (جنوب السودان)، التي كانت شهدت اشتباكات أسقطت قتلى وجرحى.
العمليات، للمشاركة ضمن القوات العاملة بالمنطقة بغرض الإسهام في استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار وتنفيذ خطة لجنة أمن الولاية لاحتواء الأحداث والانفلاتات الأمنية وضبط المتورطين في الأحداث الأخيرة.
وأوضحت الشرطة السودانية، في بيان اليوم الأحد، أن تلك التعزيزات تحركت بتوجيهات من الفريق أول شرطة عادل بشاير مدير عام قوات الشرطة، وبقيادة العميد شرطة مصطفي يوسف نائب مدير دائرة
وأشارت إلى أن القوات تشارك مع المنظومة الأمنية بالولاية في تأمين المواقع الاستراتيجية.
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