بينها لبنان .. دول خففت “قيود كورونا” ثم اتخذت إجراءات جديدة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 مايو 2020 07:17 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وبين هذا وذاك، قررت بعض الدول تخفيف القيود، لكن 5 منها اضطرت مرة أخرى إلى اتخاذ إجراءات جديدة بعد رصد زيادات في أعداد المرضى وحالات الوفاة.

فقد أعادت 5 دول، من بينها بلد عربي، فرض تدابير الإغلاق أو اتخاذ إجراءات احترازية، بعد تسجيل ارتفاع في إصابات كورونا عقب رفع بعض الإجراءات بشكل جزئي في الآونة الأخيرة.

الصين.. شبح ووهان يطل مجددا

وتوقفت الصين عن إعادة فتح البلاد بشكل كامل، وأعادت إجراءات كانت قد رفعتها سابقا، بعد تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا، لا سيما في مدينة ووهان التي تعد بؤرة الوباء.

وأغلقت السطات الصينية مدينة ووهان أواخر شهر يناير، لكن بحلول أوائل مارس، تراجعت الحالات الجديدة المبلغ عنها إلى 200 حالة في اليوم أو أقل.

في نهاية شهر مارس، نفذت البلاد سلسلة من إجراءات إعادة الفتح، وحتى يوم الخميس، لم تشهد البلاد أكثر من 36 حالة جديدة يوميا في شهر كامل.

لكن ووهان سجلت الاثنين الماضي 6 حالات جديدة، لتكسر 35 يوما من عدم تسجيل إصابات. ورغم ذلك، لم تقم الحكومة بإعادة فرض الإغلاق، لكنها تجري اختبارات لجميع سكان المدينة البالغ عددهم نحو 11 مليون نسمة.

تركيز ألماني على البؤر

بينما بدأت ألمانيا تخرج من إجراءات الإغلاق بشكل تدريجي، لا تزال السلطات تشدد الأجراءات على المناطق التي شهدت قفزات مفاجئة وسجلت ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا مؤخرا.

وفي 8 مايو الجاري، أعادت الحكومة الألمانية تفعيل إجراءات الطوارئ في 3 مقاطعات شهدت انتشارا للفيروس، خصوصا في ولايتي شمال الراين-وستفاليا، وشليسفيغ هولشتاين.

وتضمنت إجراءات الطوارئ التي تم تفعيلها في تلك المناطق، الحد من الحركة العامة وفرض الفحص الطبي على جميع عمال المصانع للتأكد من خلوهم من الفيروس.

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كوريا الجنوبية تغلق الحانات

سجلت كوريا الجنوبية في 9 مايو الجاري 34 إصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد أسابيع من إبقاء عدد الإصابات دون العشرة، الأمر الذي دفع السلطات إلى إعادة إجراءات الإغلاق.

والإصابات الجديدة تم اكتشافها في منطقة تحتوي على ملهى ليلي في سول، ومنذ ذلك الحين تم إغلاق الحانات والنوادي في العاصمة مرة أخرى، وتم تأجيل إعادة فتح المدارس وبعض الشركات.

وجاء الإغلاق الجديد بعد أقل من أسبوع من رفع البلاد للقيود المفروضة بخصوص التباعد الاجتماعي، والإعلان عن أن كورويا الجنوبية تستعد لبدء “حياة يومية جديدة مع فيروس كورونا”.

إغلاق مقاطعة بإيران

فرضت إيران، التي تعد من النقاط الساخنة لتفشي فيروس كورونا، حظرا جديدا على مقاطعة خوزستان الجنوبية الغربية الاثنين الماضي، مع استمرار السلطات في إعادة فتح المدارس في أماكن أخرى.

وكانت حالات الإصابة في إيران قد تراجعت حتى 2 مايو الجاري عندما وصلت إلى حوالي 800 إصابة، لكن مؤشر الإصابات بدأ في الصعود مرة أخرى بشكل مطرد، وسجلت البلاد الاثنين الماضي حوالي 1700 حالة جديدة.

وألقى محافظ خوزستان غلام رضا شريعتي، باللوم على المواطنين الذين لا يطبقون سياسة التباعد الاجتماعي، الأمر الذي رفع عدد الإصابات في الأيام الأخيرة.

لبنان.. إغلاق 4 أيام

أعاد لبنان الأربعاء الماضي، بعد أيام من رفع حظر استمر أسابيع عدة، فرض إجراءات الإغلاق مجددا لمدة 4 أيام بسبب الارتفاع الكبير في عدد الإصابات الجديدة.

ومنذ منتصف أبريل الماضي، كانت البلاد تسجل أقل من 10 حالات جديدة في اليوم، لكن في 7 مايو، ارتفعت الحالات الجديدة اليومية إلى 34 إصابة، بعد فتح الحانات والمطاعم وصالونات الحلاقة.

وأثناء إعلان الإجراءات الجديدة، قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، إن ارتفاع عدد الإصابات يعود إلى عدم التزام بعض السكان بالتوجيهات الصحية للوقاية من الفيروس.