كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إيطاليا تسجل 675 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأحد، 675 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 225 ألفا و 435 مصابا.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى تسجيل 145 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 31 ألفا و 908 وفاة.

ويذكر أن أعلنت السلطات الإيطالية، السبت، تسجيل 875 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 224760.