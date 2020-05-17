كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "صحة دبي" تلزم المطاعم والمقاهي بإجرءات وقائية من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الصحة في دبي، اتخاذ حزمة من الإجراءات الاحترازية عند ارتياد المطاعم أو المقاهي، للوقاية من الإصابة بكورونا، شملت أصحاب تلك المؤسسات، والعاملين بها، والزبائن.

وشددت رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي في هيئة الصحة بدبي الدكتورة هند العوضي، على ضرورة التزام المطاعم والمقاهي ومرتاديها بحزمة إجراءات وتدابير للحد من انتشار عدوى (كوفيد- 19)، تتمثل في ضرورة عدم استخدام الأطباق والأكواب الزجاجية والملاعق المعدنية، والاستعاضة عنها باستخدام الأطباق أو الأكواب الورقية والملاعق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، القيام بإجراءات النظافة والتعقيم المكثف والدوري لمعدات الطبخ وعربات نقل الأطعمة وأماكن تحضير وتقديم الطعام وقائمة الطعام، وإجراء المسح الحراري قبل الدخول لأي موظف أو زبون وعدم السماح لأي شخص بالدخول إذا كان يشكو من ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية.

وتابعت: "تشمل الإجراءات ضرورة التأكد من الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية من قبل الموظفين من حيث الأعداد والأعمار المسموحة إلى جانب التأكد من عدم تجاوز العدد على الطاولة الواحدة أيضاً، والالتزام بالتباعد الجسدي بين المرتادين من جميع الجهات وعدم تكدسهم، وإلتزام الموظفين بلبس الكمامات في جميع الأوقات وتوفيرها، وتوفير المعقمات في جميع مرافق المطعم (المقهى)، مع تجنب التداول النقدي والاستعاضة عنه بالدفع ببطاقة البنك أو طرق الدفع الذكية منع تقديم الشيشة، ومنع إقامة الحفلات والمناسبات او التجمعات في المطعم".

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وفيما يخص الزبائن، يجب عليهم التقليل من الذهاب لهذه الوجهات قدر المستطاع والتزام بالعدد المسموح، وعدم السماح للأطفال الأقل من 12 سنة، وكبار السن فوق 60 سنة غير مسموح لهم بارتياد المطاعم والمقاهي، وعدم الخروج من المنزل في حال ظهور حمى أو أعراض تنفسية، والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية كالمحافظة على التباعد الجسدي ولبس الكمام بالطريقة الصحيحة، وقبل تناول أي شيء يجب غسل اليدين أو تعقيمها بالطريقة الصحيحة لمده 20 ثانية على الأقل، الحرص على طلب الوجبات الساخنة والمطهوة بدلا من النيئة والباردة، كذلك عدم مشاركة المشروبات أو المأكولات مع الموجودين معك على الطاولة.

وأضافت: "من الصعب تناول أي شيء مع لبس الكمامة، لذلك من المهم جداً المحافظة على المسافة الآمنة بينكم، وأيضاً المداومة على تعقيم اليدين، وتجنب الأكل باليدين، واستعمال أدوات الأكل ذات الاستخدام الواحد، وتجنب السداد بالأوراق النقدية، واستبدالها بالبطاقات البنكية، والالتزام بقواعد دخول المنزل بأمان، وكن على دراية مستمرة بجميع التحديثات التي تطرأ على القوانين المحلية".

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، إجراء أكثر من 40 ألف فحص جديد ورصد 731 إصابة جديدة بفيروس كورونا و581 حالة شفاء و6 وفيات.