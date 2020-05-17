ثلاث بؤر صناعية جعلت الدار البيضاء في صدارة ترتيب حصيلة اليوم..99 حالة من 129

على الرغم من الإجراءات، التي أعلنت أنها اتخاذها، للوقاية من فيروس كورونا، إلا أن داخل الوحدات الصناعية بات من أهم البؤر للفيروس في البلاد، خصوصا في العاصمة الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، قال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة في وزارة الصحة، اليوم الأحد، إن ثلاث بؤر صناعية في مدينة الدارالبيضاء، كانت وراء تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة بكورونا، حيث تم اكتشاف 99 حالة إصابة فيها، فيما توزعت 30 إصابة أخرى تم تسجيلها خلال 24 ساعة الأخيرة، على سبع جهات من المملكة.

ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في البؤر الصناعية، يأتي تزامنا مع الاستعداد لافتتاح عدد من المصانع، وأهمها مصانع السيارات.

وأصدرت وزارة الصحة، أمس السبت، بلاغا، قالت فيه إنه تم تعزيز تدابير السلامة الصحية في كافة مواقع مصنعي السيارات، بهدف حماية صحة المستخدمين، وتشجيع استئناف تدريجي للنشاط الصناعي.

ويتعلق الأمر بمواقع “رونو” طنجة، و”سوماكا” الدارالبيضاء، و”بي إس أ” القنيطرة، وهي الإجراءات، التي تهدف، حسب وزارة الصحة، إلى ضمان استئناف تدريجي، وآمن للنشاط، مع احترام تام لشروط السلامة الصحية.