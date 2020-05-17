الزعيم عادل إمام يحتفل بذكرى ميلاده 80.. ويتحدث عن موعد اعتزاله

يحتفل الفنان المصري، عادل إمام، اليوم الأحد، بذكرى ميلاده 80، وقد تحدث بهذه المناسبة عن موعد اعتزاله التمثيل.

وقال الزعيم إنه سيبتعد عن الفن عندما يحس أن الجمهور سأم من وجوده، أو عندما يصبح غير قادر على إنتاج أفكار جديدة.

وصرح عادل إمام لموقع “البوابة نيوز” المصري أن عمره الحقيقي انطلق بعد أن حقق حلمه بامتهان الفن، الذي قال عنه إنه “يعشقه، ويقدسه، ويفرغ فيه كل مخزون طاقته” .

وأضاف عادل إمام إنه لا يزال يشعر بقدرته على العطاء، وتقديم المزيد للجمهور، الذي يقدره، ويخاف من أرائه إلى غاية يومنا هذا، على الرغم من مسيرته الطويلة.

ويشارك عادل إمام في السباق الرمضاني الحالي، بمسلسل “فالنتينو”، الذي تؤدي بطولته إلى جانبه داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وهو من إخراج نجله، رامي إمام.