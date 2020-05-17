عاجل.. 173 حالة تعاف جديدة من كورونا والحصيلة تصل إلى 3660 منتصرا على الفيروس

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن ارتفاع جديد في نسبة التعافي من فيروس كورونا في البلاد.

وقال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، في ندوته اليوم الأحد، إن أعدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 3660 حالة، بعد تسجيل 173 حالة تعاف جديدة، ووصلت نسبة التعافي إلى 53,3 في المائة، فيما استقر عدد الوفيات في 192 حالة، لعدم تسجيل أي وفيات جديدة.

وأوضح اليوبي، أن الحالات النشيطة قيد التتبع الصحي وصل إلى 3018، ما يعني ثمانية حالات لكل مائة ألف تسمة.

وشدد المتحدث اليوم، على أن وزارة الصحة لا زالت تكتشف جل الحالات الحديدة، عن طريق التتبع الصحي للمخالطين للحالات المؤكدة.

3 في المائة.