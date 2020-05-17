عاجل..129 حالة إصابة جديدة بكورونا في المغرب والحصيلة ترتفع إلى 6870 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، حصيلة جديدة لانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة في وزارة الصحة، في ندوته الصحفية اليوم، إنه تم تسجيل 129 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 6870 حالة، بنسبة 19 حالة لكل مائة ألف نسمة.

وحسب اليوبي، فقد سجلت الحالات الجديدة، أساسا في جهات الدار البيضاء سطات، أساسا في ثلاث بؤر بالدار البيضتء، أعطت 99 حالة، مع بعض الحالات المتفرقة على جهات فاس مكناس ومراكش آسفي وطنجة تطوان الحسيمة وبني ملال خنيفرة والجهة الشرقية وسوس ماسة، ويبقى توزيع النسب مستقرا.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.