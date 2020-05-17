“بيع العدس لمرضى كورونا” في مستشفى ابن زهر..مديرية الصحة توضح

خرجت المديرية الجهوية للصحة في جهة مراكش – آسفي بتوضيح حول القصة الكاملة لفيديو، تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه مرضى يتناولون وجبة العشاء في إحدى الغرف المخصصة لمرضى كوفيد 19 في مستشفى ابن زهر، التابع للمركز الاستشفائي الجهوي في مراكش.

وأوضح بيان توضيحي للمديرية الجهوية، توصلت “اليوم24″، بنسخة منه، أنها أجرت بحثا ميدانيا حول الواقعة، وتبين أن المرضى، الذين ظهروا في الشريط كانوا يتابعون العلاج في مستشفى ابن زهر في مراكش، وقد تم شفاؤهم التام، يوم 14 ماي 2020.

وأضاف البلاغ ذاته أن المرضى قد غادروا المؤسسة، بعدما صوروا مقطع فيديو، ظهر فيه أحد المرضى، وهو يتقمص دور بائع مأكولات، فيما باقي المرضى كانوا يتقمصون دور زبائن مفترضين.

وأعلنت المديرية الجهوية للصحة في جهة مراكش – آسفي أن المصالح الإدارية المختصة فتحت تحقيقا في الموضوع، مشيرة إلى احتفاظها بالحق في المتابعة القضائية للمتورطين في إشاعة مشاهد لا علاقة لها بما يقع حقيقة داخل أروقة، وغرف المستشفى.