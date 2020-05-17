خرجت المديرية الجهوية للصحة في جهة مراكش – آسفي بتوضيح حول القصة الكاملة لفيديو، تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه مرضى يتناولون وجبة العشاء في إحدى الغرف المخصصة لمرضى كوفيد 19 في مستشفى ابن زهر، التابع للمركز الاستشفائي الجهوي في مراكش.
وأوضح بيان توضيحي للمديرية الجهوية، توصلت “اليوم24″، بنسخة منه، أنها أجرت بحثا ميدانيا حول الواقعة، وتبين أن المرضى، الذين ظهروا في الشريط كانوا يتابعون العلاج في مستشفى ابن زهر في مراكش، وقد تم شفاؤهم التام، يوم 14 ماي 2020.
وأضاف البلاغ ذاته أن المرضى قد غادروا المؤسسة، بعدما صوروا مقطع فيديو، ظهر فيه أحد المرضى، وهو يتقمص دور بائع مأكولات، فيما باقي المرضى كانوا يتقمصون دور زبائن مفترضين.
وأعلنت المديرية الجهوية للصحة في جهة مراكش – آسفي أن المصالح الإدارية المختصة فتحت تحقيقا في الموضوع، مشيرة إلى احتفاظها بالحق في المتابعة القضائية للمتورطين في إشاعة مشاهد لا علاقة لها بما يقع حقيقة داخل أروقة، وغرف المستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر “بيع العدس لمرضى كورونا” في مستشفى ابن زهر..مديرية الصحة توضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.