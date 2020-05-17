الجيش الليبي يباغت المرتزقة الأتراك ويدمّر منصّات صواريخ

الأحد 17 مايو 2020

باغت الجيش الوطني الليبي، عبر وحداته المتمركزة في قاعدة الوطية الجوية، نقطة تتخذها ميليشيات أردوغان نقطة انطلاق لعملياتها.



وذكر المكتب الإعلامي للكتيبة 134 حماية الوطية، في بيان، أنّ الجيش الليبي تمكن من طرد الميليشيات الموالية لتركيا من طقة العقربية، وتدمير منصات صواريخ متحركة من نوع «غراد».

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ولفت المكتب، أنّ القوات المسلحة الليبية، غنمت العديد من الأسلحة والعتاد الحربي من الميليشيات، بعدما فرت وتركته في موقع المواجهة. وصرّح مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي خالد المحجوب، بأنّ الجيش اشتبك مع عناصر ميليشيات طرابلس، والمرتزقة الذين حاولوا التقدم باتجاه القاعدة، وتمكن من أسر تسعة مسلحين.

إلى ذلك، كشف مصدر من مطار مصراتة الليبي، عن أن طائرة قادمة من تركيا، هبطت في المطار وعلى متنها 122 مرتزقاً سورياً. يأتي ذلك في وقت تواصل حصيلة الخسائر البشرية في صفوف مرتزقة تركيا من المقاتلين السوريين الذين يقاتلون في ليبيا إلى جانب حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي، حيث وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 11 مقاتلاً بينهم طفل دون سن الـ 18 خلال المعارك على محاور عدة في ليبيا، لتبلغ بذلك حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا، 298 مقاتلاً. على صعيد متصل، أكّد المرصد السوري وصول دفعات جديدة من المقاتلين إلى الأراضي الليبية، عبر الجسر الجوي التركي، بعد تلقيهم تدريبات في معسكرات بتركيا، وفقا للبيان.