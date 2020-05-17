إيران تسجل أول حالة انتحار لفتاة شابة بسبب كورونا

الأحد 17 مايو 2020

صورة أرشيفية

قالت صحيفة ”إيران“ الحكومية، اليوم الأحد، إن فتاة تبلغ من العمر 35 عاما، أقدمت على الانتحار في منطقة ”كيانشهر“ التابعة للعاصمة طهران، خشية إصابتها بفيروس كورونا المستجد.



ونقلت الصحيفة عن ضباط في مركز شرطة 158 منطقة كيانشهر، قولهم إن ”فتاة شابة قامت مساء يوم الجمعة الماضي، بإلقاء نفسها من منزلها في الطابق السادس خوفا من الإصابة بفيروس كورونا، وإنها توفيت فورا“.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها، إنه ”بعد الإعلان عن هذا الخبر، بدأ التحقيق بأمر من محقق الفرع 11 لمحكمة طهران الجنائية، حيث كشفت التحقيقات الأولية أن الشابة رمت نفسها من الطابق السادس من مبنى شقتها إلى الأرض“.

وكشف التحقيق أن ”الفتاة التي تدعى نسترن لم تغادر منزلها منذ تفشي فيروس كورونا بالبلاد منذ فبراير/ شباط الماضي، وقد قامت بحجز نفسها في المنزل لمدة 3 أشهر، لكن الفتاة البالغة من العمر 35 عاما، كانت قلقة للغاية بشأن كورونا لدرجة أنها أخذت أدوية مهدئة على الرغم من أنها لا تعاني من مشاكل في الصحة العقلية“.

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وأضاف التقرير أنه ”بعد تدهور الحالة النفسية للفتاة نسترن، اضطر زوجها أن يذهب إلى عائلتها لطلب المساعدة، وفي يوم الحادث وصلت عائلة نسترن إلى منزلها للتحدث مع ابنتهم حتى تتلاشى مخاوفها، لكن محادثاتهم لم تكن مثمرة معها أيضا، وعندما جلسوا في المطبخ لتناول الأكل، ذهبت نسترن إلى غرفة النوم وألقت بنفسها من الطابق السادس“.

وأكد تقرير الصحيفة الإيرانية أن التحقيقات في هذا الصدد لا تزال مستمرة بناء على أوامر محقق الوحدة من الفرع 11 لمحكمة طهران الجنائية.

وبدأ العديد من الإيرانيين يشعرون بالإحباط والملل والاكتئاب نتيجة مكوثهم في المنزل لأكثر من 3 أشهر، بسبب مخاوف من إصابتهم بفيروس كورونا في ظل عجز الحكومة على الحد من الإصابات.

ولا تزال أرقام الإصابات بفيروس كورونا مرتفعة في إيران، حيث بلغ معدل الإصابات حتى يوم الأحد، أكثر 120 ألف مصاب بعد تسجيل 1806 حالات إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، في إفادته الصحفية اليومية لعرض آخر الإحصائيات عن ضحايا كورونا، أنه تم تسجيل 1806 حالات إصابة جديدة، كما تم تسجيل 51 حالة وفاة أيضا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبين جهانبور أن عدد الإصابات بكورونا ارتفع في البلاد إلى 120 ألفا و198 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6988 شخصا منذ ظهور فيروس كورونا في إيران في 19 من فبراير/ شباط الماضي.